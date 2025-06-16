İran’da bir idam daha! Gerekçesi Mossad ajanı olmak

İran’da İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen İsmail Fikri isimli bir kişi bu sabah idam edildi. Fikri’nin Aralık ayında gözaltına alındığı ve Mossad’la doğrudan temas kurduğu öne sürüldü. Ülkede son haftalarda benzer suçlamalarla idam edilenlerin sayısı artıyor.

İran’da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen bir kişi daha infaz edildi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, İsmail Fikri adlı İran vatandaşı, "düşman devletle iş birliği yapmak" ve "devlet güvenliğini tehdit eden istihbari faaliyetlerde bulunmak" suçlamalarıyla yargılandı. Fikri'nin Aralık ayında gözaltına alındığı, hakkında yürütülen soruşturmanın ardından suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

CASUSLUK SUÇLAMASI VE MOSSAD İDDİASI

İranlı yetkililer, Fikri'nin Mossad ajanlarıyla doğrudan temas kurduğunu, gizli bilgileri dış istihbarat birimlerine aktardığını ve ülke güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu iddia etti. Güvenlik kaynakları, zanlının özellikle savunma sanayii ve askeri bölgelerle ilgili bilgi topladığını öne sürdü.

İDAMLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

İran’da son haftalarda benzer suçlamalarla yargılanan başka kişilerin de idam edildiği belirtiliyor. Özellikle İsrail ile artan gerilim sürecinde, Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilere yönelik cezaların sertleştiği gözleniyor. Uluslararası insan hakları örgütleri ise İran’daki yargı süreçlerinin şeffaf olmadığı ve adil yargılanma ilkesine aykırı davrandığı yönünde eleştirilerde bulunuyor.

İran yönetimi ise bu tür operasyonların, ülke güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu savunuyor.