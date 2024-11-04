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İran'da cayrokopter düştü: Devrim Muhafızı komutanı ve pilot öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:59
İran&#039;da cayrokopter düştü: Devrim Muhafızı komutanı ve pilot öldü

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları'na ait cayrokopter düştü. Askeri operasyon sırasında gerçekleşen kazada üst düzey bir komutan ve pilot hayatını kaybetti.

İran'da Devrim Muhafızları'na ait hava aracı cayrocopter Sistan ve Belucistan eyaletleri üzerinde kaza yaptı.  Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı kazayı doğruladı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne ait hafif motorlu hava aracı (cayrokopter), ülkenin güneydoğusundaki Sirkan sınır bölgesinde gerçekleştirilen askeri operasyon sırasında kaza yaptı.''

''Olayda DMO Gülistan eyaleti Ninova Birliği Komutanı Hamid Mazenderani ve Pilot Hamed Cendegi hayatını kaybetti.''

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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