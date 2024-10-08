İran'da çölün 3 kat dibine gömülü gizli bölge İsrail'in 22 yıldır hedefinde! Joe Biden'ın durdurmaya çalıştığı intikam planı

08 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:34

ABD ve İsrail, İran'a verilecek karşılığı tartışmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislere saldırı planını desteklemediğini açıkladı. ABD medyasından New York Times ise İsrail'in bu planının 22 senelik olduğunu yazdı. Hatta 2 sene önce saldırının simülasyonunun yapıldığı belirtildi.

ABD​'de Beyaz Saray Sözcüsü Kareine Jean Pierre, İsrail'in İran​'a vereceği karşılığın Tel Aviv yönetimiyle görüşüldüğünü bildirdi. ABD'li sözcü, "İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Pierre, İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını bir kez daha dile getirirken ABD ve İsrail arasındaki anlaşmazlık ise gün yüzüne çıktı. İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı planladığı, ABD Başkanı Joe Biden​'ın ise bu misilleme saldırısını desteklemediği biliniyor.

İSRAİL 22 YILDIR BU SALDIRIYI PLANLIYOR

ABD medyasından New York Times gazetesi ise İsrail'in İran'a karşı intikam planının yeni olmadığını, 22 yıldır tasarladığını yazdı. Gazete, 2 sene önce İsrail'in Akdeniz üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek, İran'ın nükleer tesislerine saldırı simülasyonu yaptığını hatırlattı. İran'a gözdağının yanı sıra ABD'ye bir mesaj olarak nitelendirilen olayı İsrail hava kuvvetleri tek başına yürütmek için eğitim aldı.

İLK HEDEF NÜKLEER TESİS DEĞİL AMA SIRADA!

ABD Başkanı Joe Biden'ın desteklemediğini açıkça belirttiği planın İsrail'in 22 yıllık planı olduğu anlaşıldı. Fakat İsrail'in ilk olarak direkt nükleer tesisleri hedef almayacağı belirtildi. Yetkililer, İsrail'in İran'a karşı ilk misillemesinin askeri üslere ve belki de bazı istihbarat merkezlerine olacağını düşündüklerini belirtti. Nükleer tesislere saldırı planı ise her daim masada.

NATANZ İRAN'IN EN BÜYÜK URANYUM TESİSİ

İsrail'in hedef noktası, çölün yaklaşık üç kat dibine gömülü Natanz nükleer zenginleştirme tesisi. İsrail, bu noktayı imha etme planları yapıyor. Natanz, Tahran'ın 250 kilometre güneyinde bulunan ülkenin en büyük uranyum zenginleştirme yeri. İsrail'in bu bölgeye saldırısı savaş eylemi olarak yorumlanıyor.

İSRAİL ABD'NİN DESTEĞİ OLMADAN YAPAMAZ

ABD ise son 15 yıldır programı çökertmek için bomba yerine diplomasi, sabotaj ve yaptırımlara başvurdu. İsrail, tesisin etrafındaki hava savunma sistemlerini etkisiz bırakabileceğini düşünüyor. Fakat ABD'nin desteği olmadan da yapması mümkün gözükmüyor.

ABD BAŞKANI JOE BIDEN SALDIRIYI DESTEKLEMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini kaydederek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadesini kullanmıştı. Biden ayrıca, İsrail'in, İran'a ait nükleer tesislere yönelik olası saldırısını desteklemediğini de belirtmişti.