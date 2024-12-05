İran'da deprem paniği! Türkiye'nin komşusu 2 şiddetli depremle sarsıldı

05 Aralık 2024 08:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 08:53

Türkiye'nin komşusu İran sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldı. Ülkenin güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde 5,6 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Antalya depremi sonrası Serkan İçelli'den korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem sürpriz olmaz'

Antalya depremi sonrası Serkan İçelli'den korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem sürpriz olmaz'

Marmara depremi hangi şehirleri etkiler? 11 il için uyarı yapıldı

Marmara depremi hangi şehirleri etkiler? 11 il için uyarı yapıldı

İran​'ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde sabah saatlerinde 2 şiddetli deprem​ meydana geldi. Ülkenin güneybatısında bulunan bulunan Huzistan eyaleti depremle sarsıldı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AYNI BÖLGEDE 2. DEPREM

Aynı bölgede saat 07:53'te ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER