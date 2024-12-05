İran'da deprem paniği! Türkiye'nin komşusu 2 şiddetli depremle sarsıldı
Türkiye'nin komşusu İran sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldı. Ülkenin güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde 5,6 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İran'ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde sabah saatlerinde 2 şiddetli deprem meydana geldi. Ülkenin güneybatısında bulunan bulunan Huzistan eyaleti depremle sarsıldı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AYNI BÖLGEDE 2. DEPREM
Aynı bölgede saat 07:53'te ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde ve 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
SON DEPREMLER...
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