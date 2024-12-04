İran'da eğitim uçağı dağa çarptı! 2 ölü

04 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:23

İran'ın Fars eyaletinde eğitim uçağı Firuzabad ile Kir-Karzin ilçeleri arasında dağa çarparak düştü. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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İran​'ın Fars eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran merkezli haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bir eğitim uçağı​ Fars eyaletine bağlı Firuz Abad ile Kir-Karzin ilçeleri arasında dağa çarparak düştü.

İlk belirlemelere göre, kazada uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.