İran'da eğitim uçağı dağa çarptı! 2 ölü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:23
İran'ın Fars eyaletinde eğitim uçağı Firuzabad ile Kir-Karzin ilçeleri arasında dağa çarparak düştü. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Fars eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran merkezli haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bir eğitim uçağı Fars eyaletine bağlı Firuz Abad ile Kir-Karzin ilçeleri arasında dağa çarparak düştü.
İlk belirlemelere göre, kazada uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı