Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:19

İran’da feci otobüs kazası! İşçileri taşıyan araç devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran’ın batısında yer alan gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrildi. Feci kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 14:19

’ın batısındaki, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasında yer alan bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İran’da feci otobüs kazası! İşçileri taşıyan araç devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İran'da gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Kaza, İran'ın batısında, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasındaki bölgede meydana geldi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle yetkililer can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.
İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği konusunda yetkililerin uyarıda bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının yaşadığı üzüntü ve feryatlar kameralara yansıdı.

BİR YILDA 20 BİN KİŞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taksiyi hurdaya çeviren kaza kamerada: Sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı
Motosiklet, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada
ETİKETLER
#iran
#Irna
#Abdanan
#Dehloran
#İran Adli Tıp Kurumu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.