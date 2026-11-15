İran’ın batısındaki, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasında yer alan bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ İran’da feci otobüs kazası! İşçileri taşıyan araç devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran'da gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kaza, İran'ın batısında, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasındaki bölgede meydana geldi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle yetkililer can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği konusunda yetkililerin uyarıda bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının yaşadığı üzüntü ve feryatlar kameralara yansıdı.

BİR YILDA 20 BİN KİŞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.