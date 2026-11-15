İran’da feci otobüs kazası! İşçileri taşıyan araç devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İstanbul
İran’ın batısındaki, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasında yer alan bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği konusunda yetkililerin uyarıda bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının yaşadığı üzüntü ve feryatlar kameralara yansıdı.
İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.