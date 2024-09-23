İran'da 'İsrail ajanı krizi': 6 farklı eyalette 12 kişi yakalandı

23 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:55

İran'ın 6 farklı eyaletinde İsrail'e çalışan 12 kişi yakalandı. İran Devrim Muhafızları, ülkenin güvenliğine karşı eylemler planlandığını öne sürdü.

İran​ Devrim Muhafızları, ülkenin 6 farklı eyaletinde 12 İsrail ajanının yakalandığını duyurdu. Ülkenin güvenliğine karşı eylemler planladıklarını duyuran İran Devrim Muhafızları, "Siyonist rejimle (İsrail) iş birliği yapan ajanlar" olduklarını açıkladı. İranlı yetkililer, başta İsrail olmak üzere yabancı ülkelerin istihbarat servisleri için çalıştığını söylediği ajanların tutuklandığını duyurdu.

ÇOĞU İDAM EDİLDİ

Son yıllarda İranlı yetkililer İsrail'i, bazı nükleer tesislerini sabote etmekle ve çok sayıda İranlı bilim adamına suikast düzenlemekle suçladı. İran yargısının zanlıları İsrail'le iş yapmaktan suçlu bulmasının ardından pek çok kişi idam edildi.

İRAN ÇAĞRI CİHAZI KULLANIMINI YASAKLADI

Büyük ölçüde İsrail'in suçlandığı bir saldırıda Hizbullah üyelerinin kullandığı binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatılmasından beri, Ortadoğu'da gerilim artıyor. Son olarak İran, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan​'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarının ardından iletişim cihazlarının kullanımını yasakladı.

ORDU TEYAKKUZDA

İki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun haberleşme ve iletişim ağını tekrar incelediğini ve iletişim cihazlarını kullanmayı yasakladığını belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu’nun teyakkuz halinde olduğu belirtilen haberde, ordunun kullandığı iletişim araçlarının çoğunun ya el yapımı ya da Çin ile Rusya'dan ülkeye getirtildiği kaydedildi.