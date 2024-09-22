İran'da kömür madeni patladı: En az 19 ölü, 12 yaralı

22 Eylül 2024 08:32 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 08:43

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda en az 19 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı

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İran​'ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 19 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet televizyonu İRİB'in bildirdiğine göre, madende 30 kişi de mahsur kalmış durumda.

Anadolu Ajansı'nın bölgeden geçtiği bilgilere göre ise Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.