İran'da kötü hava şartları alarma geçirdi: Tüm okullar 2 gün tatil edildi

10 Aralık 2024 19:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:44

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşınca yetkililer harekete geçti. Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerde okullar 2 gün tatil edildi.

İran​ hava kirliliğiyle boğuşuyor Komşuda tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği​ nedeniyle alarm verildi. Çarşamba ve perşembe günü Tahran​'daki okullar tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Belediyesi, başkentte devam eden ve tüm gruplar için sağlıksız seviyeye ulaşan hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulundu.

TÜM OKULLAR 2 GÜN TATİL

Yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerinde okul öncesi, ilk, orta, lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar iki günlüğüne tatil edildi.

BANKALAR VE HASTANELER AÇIK OLACAK

Tatil süresince bankalar ile sağlık ve hizmet merkezileri hizmet vermeye devam edecek.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.

TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜNYADA İLK 3'TE

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple geçmiş yıllarda okullar sık sık tatil ediliyordu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).