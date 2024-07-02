İran'da kum fırtınası 620 kişiyi hastanelik etti! Trafik kazalarında artış yaşandı

02 Temmuz 2024 16:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:27

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınası meydana geldi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili konuya ilişkin bilgi verdi.

Halili, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu."

TRAFİK KAZALARI ARTTI

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Bölgede kum fırtınasının bir süre daha beklendiğini dile getiren yetkililer, başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.