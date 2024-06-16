İran'da maden ocağında göçük meydana geldi! 4 işçi toprak altında kaldı

16 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:18

İran'ın Merkezi eyaletinde taş ocağı madeni alanında meydana gelen heyelan nedeniyle 4 kişi göçük altında kaldı.

İran devlet televizyonuna konuşan Merkezi eyaleti Valisi Ferzad Muhlis Elaime, yerel saatle 10.00 civarında Şazend ilçesindeki bir dağda meydana gelen heyelan nedeniyle dağın bir taş ocağı madeni üzerine çöktüğünü belirtti.

İRAN'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MEDYANA GELDİ!

Bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Elaime, çöken miktarın yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.

İranlı Vali, heyelanın dün maden sahasında yapılan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, göçük altında madende çalışan 4 kamyon şoförünün kaldığını aktardı.

1 HAFTADA 2. FACİA

Bu İran'da bir haftada yaşanan ikinci olay oldu. 3 gün önce de İran’ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelmişti. Göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanmıştı.