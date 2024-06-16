İran'da maden ocağında göçük meydana geldi! 4 işçi toprak altında kaldı
İran'da yaşanan heyelan sonucu maden ocağında göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. Yetkililer arama kurtarma faaliyetlerine başladı.
İran'ın Merkezi eyaletinde taş ocağı madeni alanında meydana gelen heyelan nedeniyle 4 kişi göçük altında kaldı.
İran devlet televizyonuna konuşan Merkezi eyaleti Valisi Ferzad Muhlis Elaime, yerel saatle 10.00 civarında Şazend ilçesindeki bir dağda meydana gelen heyelan nedeniyle dağın bir taş ocağı madeni üzerine çöktüğünü belirtti.
İRAN'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MEDYANA GELDİ!
Bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Elaime, çöken miktarın yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.
İranlı Vali, heyelanın dün maden sahasında yapılan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, göçük altında madende çalışan 4 kamyon şoförünün kaldığını aktardı.
1 HAFTADA 2. FACİA
Bu İran'da bir haftada yaşanan ikinci olay oldu. 3 gün önce de İran’ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelmişti. Göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanmıştı.