İran'da patlama anı kamerada: İsrail misilleme başlattı

26 Ekim 2024 03:23 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 04:38

İsrail İran'ın başkenti Tahran'a misilleme saldırısı başlattı. İsrail ordusu, İran'ın askeri hedeflerin vurulduğu yönünde açıklama yaptı. Saldırı anından ilk görüntüler geldi.

İsrail güçleri İran​'ın 1 Ekim'de yaptığı saldırıya misilleme olarak Tahran​'a saldırı​ düzenlediklerini duyurdu. Saldırı anından ilk görüntüler ortaya çıktı. İran tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken medya patlama seslerinin hava savunma sistemi kaynaklı olduğunu öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DUYURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.