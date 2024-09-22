İran'da peş peşe panik! Önce maden patlaması sonra depremle sarsıldı

22 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:43

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı merkez kenti Bocnurd'da deprem paniği yaşandı. Açıklanan ilk verilere göre kentte 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.

İran'da kömür madeni patladı: En az 19 ölü, 12 yaralı

İran'da kömür madeni patladı: En az 19 ölü, 12 yaralı

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Horasan eyaletinin merkez kenti Bocnurd olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 16.13'te kaydedildi.

Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentinde kömür madeninde patlama meydana geldi. Madenin B ve C bloklarında metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Madendeki facia sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.