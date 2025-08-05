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 | Berkay Alptekin

İran’da sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Neredeyse tüm ülke tatile girdi

İran genelinde etkisini artıran sıcaklar hayatı felç etti. Birçok eyaletteki kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezleri yarın (6 Ağustos Çarşamba) tatil edildi.

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İran’da sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Neredeyse tüm ülke tatile girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:46

’da etkili olan nedeniyle çok sayıda eyalette edildi. Artan sıcaklıkların üretim kapasitesini zorlaması ve enerji tüketimini azaltma amacıyla başta Tahran, Kum, İsfahan ve Erdebil olmak üzere ülke genelindeki 26 eyalette tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezleri 6 Ağustos Çarşamba günü faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

Simnan, Sistan ve Belucistan ile İlam gibi bazı eyaletlerde ise mesai saatleri geçici olarak 06.00 ile 11.00 arasına çekildi. Söz konusu uygulamaların halk sağlığını korumak ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla hayata geçirildiği öğrenildi.

Hizmet sunan kurumların operasyonel birimleri ile acil yardım ve merkezlerinin uygulamadan muaf tutulduğu, bankacılık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bazı banka şubelerinin nöbetçi olarak açık kalacağı ve halka hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

İran’da sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Neredeyse tüm ülke tatile girdi

ELEKTRİK TÜKETİMİ 77 BİN MEGAVATI AŞTI

İran Meteoroloji Kurumu’nun ülke genelinde sıcak hava dalgasının süreceğine dair yaptığı uyarıların ardından artan klima kullanımıyla birlikte tüketiminde ciddi artış yaşandı.

İran Elektrik Şebekesi Yönetim Şirketi Genel Müdürü Erdeşir Mezkuri, İran genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştığını belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

İran’da sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Neredeyse tüm ülke tatile girdi

Mezkuri, "Ülke genelinde sıcaklıkların artışıyla birlikte soğutma sistemlerinin yoğun kullanımı elektrik tüketimini ciddi ölçüde artırdı. Elektrik tüketimi bu hafta geçtiğimiz haftaya göre bin megavatın üzerinde artarak 77 bin megavatı geçti" ifadelerini kullandı.

Halkın sağduyulu yaklaşımına teşekkür eden Mezkuri, "Ülke genelinde elektrik şebekesinin istikrarı, tüm vatandaşlarımızın sürekli desteği ve katkısıyla mümkündür. Yapılacak her türlü tasarruf, enerjinin sürdürülebilir temini ve ulusal kaynakların korunması açısından son derece önemli. Bu nedenle elektrik şebekesi üzerindeki yükün azaltılması ve muhtemel kesintilerin önlenmesi için yüksek enerji tüketimli cihazların aynı anda kullanılmaması ve elektrik tüketiminde toplumsal bilinç geliştirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İran’da sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi! Neredeyse tüm ülke tatile girdi
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ETİKETLER
#iran
#sıcak hava dalgası
#elektrik
#tatil
#kamu kurumları
#Sağlık
#Enerji Tüketimi
#Dünya
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