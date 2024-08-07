İran'da sıcak hava nedeniyle bir gün tatil ilan edildi

07 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:26

Aşırı sıcakların etkili olduğu İran'da hükümet harekete geçti. Enerjini tüketimini azaltmak ve halkın sağlığın korumak için bir günlük tatil kararı alındı.

KAMU KURUMLARI VE BANKALAR KAPALI

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tarafından alınan karara göre; yardım hizmetleri dışında Tahran ve Elburz eyaletinde tüm kamu kurumları ve bankalar bugün kapalı olacak.

13 EYALETTE SINIRLI HİZMET

13 eyalette ise bütün kamu kurumları ve bankalar saat 06.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.

SICAKLIK 50 DERECEYE YAKLAŞTI

Ülkenin güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere yaklaşırken meteoroloji tahminlerine göre Tahran’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak.

Öte yandan İran’da 26-27 Temmuz tarihlerinde de aşırı sıcaklar nedeniyle tatil kararı alınmıştı.