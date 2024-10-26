İran'da sınır güçlerine silahlı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

26 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:53

İsrail'in gece yarısı bomba yağdırdığı İran bu kez de güneydoğu sınırındaki saldırıyla sarsıldı. Pakistan sınırında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

İran​'ın güneydoğusunda Pakistan​ sınırındaki Sistan-Beluçistan​ eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber Tesnim'e göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından saldırı​ düzenlendi.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve sonucun derhal kamuoyuna bildirilmesi talimatını verdi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

​​​​​​​Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmişti. 1 Ekim'de de yoldan geçen bir otomobil içerisindeki şahıslar tarafından bir okula ateş açılmış, olayda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları bölgede zaman zaman saldırılar düzenleyen Ceyşu’l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

İran’da 2003 yılından bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi’nin, 2010’da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012’de ismini Ceyşu’l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.