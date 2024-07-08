İran'da turuncu alarm verildi! Devlet kurumları ve okullar tatil edildi
İran'ın Kum kentinde hava kirliliği kritik seviyeler ulaştı. Kentte turuncu alarm veren yetkililer, devlet kurumları ve okulların tatil edilmesine karar verdi.
İran'ın Kum şehrinde, hava kirliliği kritik seviyelere dayandı. İran resmi haber ajansı IRNA, Kum eyaletinin halkla ilişkiler müdürlüğünden gelen yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, hava kirliliği seviyesinin "turuncu" seviyeye çıktığı ve toz ve kum fırtınalarının bu kirliliği daha da artırdığı belirtildi.
TATİL EDİLDİ: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN
Devlet kurumları ve okulların bir gün tatil edildiği duyurulurken, solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları olan kişilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerildi.
Öte yandan hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şu şekildedir:
0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).