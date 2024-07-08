İran'da turuncu alarm verildi! Devlet kurumları ve okullar tatil edildi

08 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:17

Dünyada ezberlenmiş siyasi düzen değişti! İngiltere, İran, Fransa ve ABD'deki 2024 yılı seçimlerinde devrim oldu

Dünyada ezberlenmiş siyasi düzen değişti! İngiltere, İran, Fransa ve ABD'deki 2024 yılı seçimlerinde devrim oldu

İran'ın Kum şehrinde, hava kirliliği kritik seviyelere dayandı. İran resmi haber ajansı IRNA, Kum eyaletinin halkla ilişkiler müdürlüğünden gelen yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, hava kirliliği seviyesinin "turuncu" seviyeye çıktığı ve toz ve kum fırtınalarının bu kirliliği daha da artırdığı belirtildi.

TATİL EDİLDİ: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Devlet kurumları ve okulların bir gün tatil edildiği duyurulurken, solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları olan kişilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerildi.

Öte yandan hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şu şekildedir:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).