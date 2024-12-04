İran'da yağ fabrikası alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Aralık 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:59

İran’ın Rezevi Horasan eyaletindeki bir bitkisel yağ fabrikası alevlere teslim oldu. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İran​ resmi ajansı IRNA’ya göre, Nişabur İtfaiye Teşkilatı Başkanı Ebulfezl Esedi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Rezevi Horasan eyaletinin Nişabur kentinde bulunan bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktığını aktaran Esedi, yangın sonrası fabrikada patlama yaşandığını belirtti. 4 ÖLÜ, 1 YARALI Esedi, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını kaydetti. İtfaiye ekiplerinin yangın mahallindeki çalışmaları devam ediyor. İlgili Haberler Neandertallerin 65 bin yıllık fabrikası keşfedildi! Teknolojik açıdan ileri mühendislik harikası Fabrika havaya uçtu! 3 Ölü, 3 yaralı