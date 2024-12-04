İran'da yağ fabrikası alevlere teslim oldu! Ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:59
İran’ın Rezevi Horasan eyaletindeki bir bitkisel yağ fabrikası alevlere teslim oldu. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Nişabur İtfaiye Teşkilatı Başkanı Ebulfezl Esedi konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Rezevi Horasan eyaletinin Nişabur kentinde bulunan bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktığını aktaran Esedi, yangın sonrası fabrikada patlama yaşandığını belirtti.
4 ÖLÜ, 1 YARALI
Esedi, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını kaydetti.
İtfaiye ekiplerinin yangın mahallindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı