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İran'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:26
İran&#039;da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü

İran'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Her yıl 17 bini aşkın ölümle dünyanın en kötü trafik​ güvenliği kayıtlarından birine sahip olan İran​'da yine feci bir kaza​ meydana geldi. Otobüs​ ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

9 ÖLÜ, 13 YARALI VAR

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi olaya ilişkin bilgi verdi. Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı" dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İranlı yetkili olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans araçlarının sevk edildiğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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