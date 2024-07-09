İran'daki havalimanında korkunç kaza! Uçak motoru teknisyeni parçaladı

09 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:48

İran'ın güneyinde yer alan Çabahar kentindeki Konarak Havalimanı'nda Abolfazl Amiri adlı bir teknisyen bakım çalışması yaptığı sırada Boeing uçağının motorunun içine çekildi.

Abolfazl Amiri, uçağın yanına bir alet almaya gitmesinin ardından Varesh Havayolu'na ait Boeing 737-500'ün motoruna sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Uçak yerel saatle sabah 7.15'te Tahran'dan gelmiş ve sağ taraftaki motor test çalışması için çalıştırıldığında tüm yolcular uçaktan inmişti. İranlı yerli havayolu şirketi tarafından işletilen uçağın kapakları açıktı ve trajedi yaşandığında her zaman olduğu gibi motorun etrafında bir güvenlik alanı oluşturulmuştu.

AMİRİ'NİN KALINTILARI KURTARILDI

Ancak motorda bir alet unuttuğunu fark eden Bay Amiri geri döndü ve motor alev almadan önce içine çekildi. Bild gazetesinin haberine göre, havalimanı itfaiyesinin olay yerine ulaşmasının ardından Amiri'nin kalıntıları kurtarıldı.

İran havacılık otoriteleri olayı soruşturma altına aldı ve Boeing uçağı, onarım için bir hafta boyunca yerde tutuldu.