İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

İran'ın güneyinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda dün şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 800 kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından yangın kontrol altına alınabildi fakat söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ: FÜZELER İÇİN KULLANILAN YAKIT

ABD basınından New York Times, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, limandaki patlamanın sebebini yazdı. Habere göre, limanda bulunan füzeler için katı yakıtın önemli bir bileşeni olan sodyum perklorat patlamaya neden oldu.

Iran International da Devrim Muhafızları istihbarat güçleri, liman tesisleri ve bitişiğindeki gümrük binaları da dahil Şehid Recai Limanı bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Kaynaklara göre, limanın güvenlik görevlileri ve gümrük koruma personeline erişim izni verilmiyor.

GEMİLER BAŞKA LİMANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi" dedi.

''İHMALİ OLAN BULUNACAK''

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini ise "Halkımız emin olsun, olayın nedeni her ne olursa olsun açıklanacak. İhmali veya kusuru bulunanlarla da tavizsiz şekilde yasal işlem yapılacak" dedi.