Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

İran'da Şehid Recai Şehr limanındaki patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. ABD basını, şiddetli patlamanın sebebini yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 09:42

İran'ın güneyinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda dün şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 800 kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından yangın kontrol altına alınabildi fakat söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

PATLAMANIN NEDENİ: FÜZELER İÇİN KULLANILAN YAKIT

ABD basınından New York Times, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, limandaki patlamanın sebebini yazdı. Habere göre, limanda bulunan füzeler için katı yakıtın önemli bir bileşeni olan sodyum perklorat patlamaya neden oldu.

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

Iran International da Devrim Muhafızları istihbarat güçleri, liman tesisleri ve bitişiğindeki gümrük binaları da dahil Şehid Recai Limanı bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Kaynaklara göre, limanın güvenlik görevlileri ve gümrük koruma personeline erişim izni verilmiyor.

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

GEMİLER BAŞKA LİMANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi" dedi.

İran'daki liman patlamasının nedeni ortaya çıktı! Can kaybı artıyor

''İHMALİ OLAN BULUNACAK''

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini ise "Halkımız emin olsun, olayın nedeni her ne olursa olsun açıklanacak. İhmali veya kusuru bulunanlarla da tavizsiz şekilde yasal işlem yapılacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da limanda şiddetli patlama: Yakıt deposu alev alev yanıyor
Kuzey Kore lideri düşman tatbikatlarına cevap diyerek duyurdu: Ülkenin en büyük savaş gemisi artık suda
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.