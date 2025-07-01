Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran'dan ABD lideri Trump'a müzakere cevabı: Henüz erken ama kapı hep açık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye mesajı verdi. Henüz müzakereler için erken olduğunu söyleyen Bakan Arakçi, diplomasi kapısının ise asla kapanmayacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan ABD lideri Trump'a müzakere cevabı: Henüz erken ama kapı hep açık
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:37

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli CBS News'e verdiği röportajda, dolaylı müzakereler ve uranyum zenginleştirme programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la görüşmeler bu hafta yeniden başlayabilir" açıklamasına tepki göstererek, "Müzakerelerin bu kadar hızlı bir şekilde yeniden başlayacağını sanmıyorum. Yeniden müzakere kararı almamız için önce ABD'nin görüşmeler sırasında bize saldırı düzenlemeyeceğinden emin olmalıyız. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, hala zamana ihtiyacımız var ancak diplomasi kapısı asla kapanmayacaktır" dedi.

İran'dan ABD lideri Trump'a müzakere cevabı: Henüz erken ama kapı hep açık

''ZARARLARI TELAFİ EDECEĞİZ''

Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini yok ettikleri ifadelerine değinen Arakçi, "Hiç kimse zenginleştirme teknolojisini ve bilgisini bombalayarak ortadan kaldıramaz. Eğer bu konuda irade gösterir ve sanayinin yeniden gelişmesi için kararlı olursak, zararları hızla telafi edebilir, kaybedilen zamanı da geri kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

''URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Arakçi, İran'ın nükleer programının ulusal gurur ve onur kaynağı haline geldiğini belirterek, "Bize dayatılan 12 günlük savaşı geride bıraktık. Bu yüzden halkımız uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden kolayca vazgeçmeyecektir" dedi.

İran'dan ABD lideri Trump'a müzakere cevabı: Henüz erken ama kapı hep açık

''SALDIRIYA UĞRARSAK SAVUNMAMIZ SÜRER''

İran'a yönelik muhtemel bir saldırıda ülkeyi savunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Arakçi, "Savaş sırasında savunma gücümüzü gösterdik ve kanıtladık. Eğer tekrar bir saldırıya uğrarsak, savunmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan Rusya'ya sert tepki: İsrail ile savaş sırasında silah satmadı
ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını
ETİKETLER
#abd
#iran
#trump
#Nükleer Müzakereler
#Uraniyum Zenginleştirme
#Abbas Arakçi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.