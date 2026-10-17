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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:45

İran'dan ABD'nin MOAB tehdidine rest: Bombaların isim ve boyutlarının önemi yok

İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al-Reza, ABD'nin İran’a düzenlenebilecek yeni saldırılarda "tüm bombaların anası" (MOAB) olarak adlandırılan mühimmatın kullanılabileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bombaların isimleri ve boyutlarının hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İran'dan ABD'nin MOAB tehdidine rest: Bombaların isim ve boyutlarının önemi yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:45

ve arasındaki restleşme savunma sanayi alanına taşındı. ABD'nin MOAB tehdidine İran'dan cevap geldi.

İran'dan ABD'nin MOAB tehdidine rest: Bombaların isim ve boyutlarının önemi yok

İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al-Reza, ABD'nin İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini vurmak için "tüm bombaların anası" (MOAB) olarak nitelendirilen mühimmatın kullanılabileceği yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi. Bakan al-Reza, "Bombaların isimleri ve boyutlarının hiçbir önemi yok! Bombalarınız başka bir yerde patlayacak: küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda. Denklemleri değiştiren ve sizi bundan sonra 'Merhaba efendim!' demek zorunda kalacağınız bir noktaya getiren şey füze gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'nin MOAB tehdidine rest: Bombaların isim ve boyutlarının önemi yok

NE OLMUŞTU?

ABD'li yayın kuruluşu CNN International bu hafta, ABD ordusunun Başkan 'ın muharebe operasyonlarına yeniden başlama emri vermesi durumunda İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için "tüm bombaların anası" olarak nitelendirilen ve "GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB)" adıyla bilinen bombayı kullanmayı da içeren yeni saldırı planları geliştirdiğini öne sürmüştü.

İran'dan ABD'nin MOAB tehdidine rest: Bombaların isim ve boyutlarının önemi yok
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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#iran
#Moab
#Seyyid Majid Ibn Al-reza
#Dünya
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