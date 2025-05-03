Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

İran’dan ABD’nin yeni yaptırım kararına tepki: Güvensizliği derinleştiriyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik son yaptırım kararına tepki göstererek, "Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD’nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran’dan ABD’nin yeni yaptırım kararına tepki: Güvensizliği derinleştiriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 03:55
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 03:55

İran, ABD’nin İran’a yönelik son yaptırım kararına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba atıfta bulunularak, iki ülke arasında şimdiye kadar üç tur dolaylı görüşme gerçekleştirildiği ancak bu adımın diplomasiyle çeliştiği ve güveni zedelediği belirtildi. Açıklamada, "İran heyeti bu görüşmelerde, uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl nükleer enerji hakkı ve yaptırımların kaldırılması taleplerini net biçimde ortaya koymuş, adil ve kalıcı bir anlaşma için ciddi irade sergilemiştir" denildi.

ABD yönetiminin eş zamanlı olarak yaptırım politikasını sürdürmesinin, müzakere sürecine zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD’nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesindeki haklı ve meşru tutumundan taviz vermeyeceği vurgulanarak, "ABD’nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN İRAN VE ÇİN'E YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) balistik füze programı için malzeme tedarikine katkı sağladıkları gerekçesiyle İran ve Çin vatandaşı 6 kişi ile 6 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların İran’ın füze programına malzeme ve teknik destek sunduğu belirtilerek, bu çerçevede ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklandığı bildirilmişti.

İran’dan ABD’nin yeni yaptırım kararına tepki: Güvensizliği derinleştiriyor

TRUMP'TAN İRAN'IN TİCARİ ORTAKLARINA "İKİNCİL YAPTIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef alarak, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanada Başbakanı Carney: Trump ile Salı günü görüşeceğim
Trump resti çekti! İran'dan petrol alana yaptırım yolda
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.