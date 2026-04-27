İran'dan ABD'ye kalıcı ateşkes için teklif, kırmızı çizgiler çizildi! İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise ileri bir tarihe ertelemeyi önerdi. Pakistan’ın da aralarında olduğu arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletilen bu plan, uranyum zenginleştirme anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına odaklanıyor. Teklife göre ateşkes kalıcı hale getirilecek, nükleer müzakereler ise boğaz açıldıktan ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra başlayacak. Bir ABD’li yetkili ve görüşmelere yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın öneriyi aldığını ancak nasıl bir yol izleyeceğine dair işaret vermediğini söyledi.