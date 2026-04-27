Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran'dan ABD'ye kalıcı ateşkes için teklif, kırmızı çizgiler çizildi! İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor
ABD, İran, İsrail savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, yüz yüze görüşmelerin olmayacağını, telefonla görüşebileceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ise Trump yönetimine ülkesinin kırmızı çizgilerine ilişkin bir mektup ilettiği bildirildi. İran'ın ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi için teklif sunduğu iddia edildi. Ayrıca teklifte kalıcı ateşkesin sağlanmasına dair de madde var. İsrail'in ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor, Lübnan'da can kaybı her geçen gün daha da artıyor.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRANLI BAKAN RUSYA'DA: ÜLKENİN ÇIKARLARI GÜVENCEDE OLMALI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. İlk olarak Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti. Arakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.
ABD, İRAN'IN TEKLİFİNİ ALDI
Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise ileri bir tarihe ertelemeyi önerdi. Pakistan’ın da aralarında olduğu arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletilen bu plan, uranyum zenginleştirme anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına odaklanıyor. Teklife göre ateşkes kalıcı hale getirilecek, nükleer müzakereler ise boğaz açıldıktan ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra başlayacak. Bir ABD’li yetkili ve görüşmelere yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın öneriyi aldığını ancak nasıl bir yol izleyeceğine dair işaret vermediğini söyledi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI SÜRÜYOR
İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.
İRAN'DAN ABD'YE KALICI ATEŞKES İÇİN TEKLİF
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Umman ziyaretinin ardından ikinci kez Pakistan'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin yer aldığı bir mektubu Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletti.