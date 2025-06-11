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 | Berrak Arıcan

İran'dan ABD'ye savaş tehdidi: Orta Doğu'daki üsleri menzilimizde!

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanamadıkça gerilim tırmanıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Washington ile Tahran arasında bir çatışma çıkması durumunda Orta Doğu'daki ABD üslerini vuracaklarını söyledi.

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İran'dan ABD'ye savaş tehdidi: Orta Doğu'daki üsleri menzilimizde!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 14:57

İran ve ABD uranyum zenginleştirme konusunda bir anlaşmaya varamadı. İki ülke arasındaki müzakereler devam etse de İran, her defasında uranyum zenginleştirmeden vazgeçilmeyeceğini belirtiyor.

İran'dan ABD'ye savaş tehdidi: Orta Doğu'daki üsleri menzilimizde!

İki ülke arasında sular durulmazken gerilimi artıracak bir açıklama daha geldi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda İran'a hava operasyonu düzenleme olasılığını değerlendirdi. Nasırzade, Orta Doğu'daki ABD üslerini vurabileceklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye savaş tehdidi: Orta Doğu'daki üsleri menzilimizde!

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ÜSLERİ İRAN MEZİLİNDE

ABD'nin, İran yönetimini askeri operasyonla tehdit ettiğini hatırlatan Nasırzade, İran topraklarına düzenlenecek her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti. Nasırzade, Orta Doğu'daki ABD üslerinin İran füzelerinin menzilinde olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı şunları söyledi:

"ABD, müzakereler başarısız olursa çatışma ve kan dökülmesiyle tehdit ediyor. Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizimkinden daha fazla olacaktır. Bu durum olursa ABD bölgeyi terk etmeli çünkü tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacağız."

İran'dan ABD'ye savaş tehdidi: Orta Doğu'daki üsleri menzilimizde!

TRUMP'IN TEHDİDİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı, "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

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ETİKETLER
#abd
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#ortadoğu
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#Abdüsleri
#İranmesaji
#Dünya
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