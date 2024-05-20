İran'dan Azerbaycan'a eleştiri, İsrail'e suçlama: Topraklarında Siyonistlerin hedefi olmamalıyız

20 May 2024 15:05 - Güncelleme : 20 May 2024 15:33

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından tüm gözler İsrail'e çevrildi. Reisi'nin ölümünde İsrail'in parmağı olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan analist Fuad İzadi de helikopter kazasında İsrail'in parmağı olduğunu öne sürdü.

AZERBAYCAN'A ELEŞTİRİ, İSRAİL'E SUÇLAMA

İzadi, televizyona yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'ı eleştirirken, İsrail'i suçladı:

"Bir helikopter bir kazaya karıştığında bunun sebebi teknik bir sorun ya da olumsuz hava şartları olabilir. Bizim Azerbaycan'da bir sorunumuz var ve bu da siyonistlerin ve Mossad'ın o bölgedeki varlığıdır. Bu konu soruşturulacaktır. Komşularımıza saygı duyuyoruz ancak onların topraklarından hedef alınmamalıyız.''

İSRAİL: KAZAYLA HİÇBİR İLGİMİZ YOK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail’e çevrildi. Yakın zamanda birbirlerine karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olması kaza ile ilgili soru işaretlerine neden oldu. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden, “Kazayla hiçbir ilgimiz yok” açıklaması geldi.

''İRAN'A KARŞI TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK''

İsrail’in eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Reisi’nin ölümünün İran’ın bölgedeki politikalarında herhangi bir değişikliğe neden olmasını beklemediğini söyledi. Liberman, “Bizim için fark etmez. İsrail’in İran’a karşı tutumu değişmeyecek. İran’ın politikaları Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirlenir” ifadelerini kullandı. Liberman, “Ancak başkanın acımasız bir adam olduğuna şüphe yoktu. Gözyaşı dökmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.