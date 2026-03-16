İran'dan Donald Trump'a yanıt! "Savaşın sonucu sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez"

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 17. gününde sürüyor. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artarken taraflardan peşpeşe kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İngilizce olarak ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin paylaşımlarına işaret eden ve savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini belirten Zülfikari, "Savaşın sonucu sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz, ancak tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir." ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD'nin İran'a saldırılar için verdiği isimle de dalga geçerek, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha iyi olur." değerlendirmesini yaptı.