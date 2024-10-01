İran'dan füze saldırısıyla ilgili açıklama: ABD'ye bilgi vermedik!

01 Ekim 2024 22:42 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:45

İran, İsrail'e yaptığı füze saldırısı öncesinde ABD ve Rusya'ya bilgi verildiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada saldırı öncesinde hiçbir şekilde bilgi verilmediği belirtilerek sonrasında ciddi bir uyarı yapıldığı ifade edildi.

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Orta Doğu'da günlerdir süren yüksek tansiyon zirveye ulaştı. İran​, İsrail ordusunun Lübnan​'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı füze saldırısı düzenledi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, İsrail'e karşı yapılan füze saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye hiçbir bilgi verilmediği belirtilerek, "Ancak sonrasında ciddi bir uyarı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

SALDIRI ÖNCESİ ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dünya basınında yer alan bazı haberlerde, İran'ın İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD ve Rusya'ya bilgi verdiği öne sürülmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının Hamas​ lideri İsmail Heniyye, Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısı yapılmıştı.