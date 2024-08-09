İran’dan Hamas lideri Sinwar'a hazırlık mesajı: İntikamı alınacak!

09 Ağustos 2024 20:05 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 20:28

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikastta öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e saldırı düzenlemesi beklenirken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor. İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a yazdığı mektupta, Haniye’nin intikamını almak için hazırlık yaptıklarını ve bunun görevleri olduğunu söyledi.

“HAZIRLIK YAPIYORUZ”

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Haniye’nin ardından göreve gelen Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar’a beklenen saldırıya ilişkin bir mektup gönderdi. Kaani, mektubunda Haniye’nin İran’da öldürülmesinin acı verici ve zor bir olay olduğunu belirterek, “Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” dedi.

“HEDEF GERÇEKLEŞECEK”

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan’da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, “Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

İsrail tarafı ise saldırılara karşı birtakım önlemler aldı. Ancak İran'ın ne zaman saldıracağı ya da nasıl bir strateji izleyeceği belirsizliğini koruyor.

HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti.