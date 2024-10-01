İran'dan İsrail'e 10 dakika arayla füze yağdırdı: Birçok şehirden böyle görüntülendi!

01 Ekim 2024 21:46 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:53

İran’ın İsrail’e ateşlediği füzeler birçok şehirde görüntülendi. İran Devrim Muhafızları, yüzlerce füzenin atıldığını paylaşırken, Reuters, bazı füzelerin Ürdün'e düşürüldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise tehlikenin geçtiği bilgisini verdi.

İran’ın İsrail’e yönelik ateşlediği balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi. İsrail ordusu, İran​'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv​ başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

FÜZELER BİRÇOK KENTTEN GÖRÜLDÜ

Bazı füzelerin Batı Şeria'nın Ramallah​ kenti yakınlarındaki Daffa'daki yerleşim alanlarına düştüğü görüldü. İran’dan İsrail’e ateşlenen balistik füzeler ülkenin birçok şehrinden görüntülendi. İran halkı tarafından kaydedilen görüntüler, birçok sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler atılan füzeleri izledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara operasyonuna dair İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “İran, İsrail'e doğrudan saldırması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacak” dedi. İsrail ordusu ise Lübnan'a gece boyu saldırılarını sürdürdü.

İran Devlet Televizyonu ise füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını duyurdu.