İran'dan İsrail'e ağır bedel! Tel Aviv'de hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail'in dün 'Yükselen Aslan' isimli operasyonu kapsamında İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine saldırı düzenledi. İran ise saldırı sonrası kırmızı intikam bayrağını göndere çekti.

İran, dün gece boyunca balistik füzelerle İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İran'ın dalga dalga düzenlediği saldırılar sonucu İsrail'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

BİNALAR YIKILDI, ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İran'ın saldırısı sonrası gün ağarınca İsrailliler Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeZion bölgesinde çok sayıda binanın yıkıldığı ve birçok aracın kullanılamaz hale geldiğini gördü. Bölgede bulunan İsrailli ekiplerin çalışmaları sürüyor.

