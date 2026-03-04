Menü Kapat
 Yasin Aşan

İran'dan İsrail'e "büyükelçilik" uyarısı! "Tüm İsrail büyükelçiliklerini hedef olarak göreceğiz"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'den önemli bir açıklama geldi. İsrail'in İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alması halinde buna karşılık vereceklerini belirten Şikarçi, "Böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz" dedi.

04.03.2026
04.03.2026
- ile arasındaki 5. gününde sürüyor. İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken İran da misilleme saldırılarıyla İsrail'e yanıt vermeye devam ediyor. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülmüştü. İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1045'e yükseldiğini açıkladı.

İRAN'DAN İSRAİL'E "BÜYÜKELÇİLİK" UYARISI GELDİ

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'den önemli bir açıklama geldi.

İran'dan İsrail'e "büyükelçilik" uyarısı! "Tüm İsrail büyükelçiliklerini hedef olarak göreceğiz"

Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" ifadelerini kullandı.

İsrail’in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran’ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan’daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz. Çünkü İran, İsrail ve ABD’yi diz çöktürme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

