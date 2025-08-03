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 | Berrak Arıcan

İran'dan İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA'larımız operasyonlara hazır

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail'in saldırılarına rağmen füze ve insanız hava aracı (İHA) kapasitelerinin hala güçlü ve operasyonlara hazır olduğunu açıkladı. Hatemi, sözleriyle İsrail'e yeni bir gözdağı verdi.

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İran'dan İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA'larımız operasyonlara hazır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:54

İran Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran’da ’nin üst düzey komutan ve yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada ’i sert sözlerle hedef alan Hatemi, İran’ın savunma gücüne ve halkın direnişine dikkat çekti.

''BARBARLIK VE VAHŞET''

Hatemi, "Siyonist rejim, azılı ve tanıdık bir düşman. halkına yönelik zulmünü 12 günlük dayatılmış savaşta bir kez daha açıkça gördük. Bu rejimin henüz 80 yıla ulaşmayan ömrü boyunca, başka ülkelere yönelik saldırılarında da, son iki yılda Gazze Şeridi’nde de defalarca barbarlık ve vahşetini sergilediğine tanıklık ettik" dedi.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA'larımız operasyonlara hazır

''İRAN ZAFERLE ÇIKTI''

Hatemi, savaşta verilen kayıplara rağmen, İran’ın bu savaştan zaferle çıktığını vurgulayarak, "Bu dayatılmış savaşta bazı komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve vatandaşlarımızı kaybettik. Ancak Allah’ın yardımı, halkın direnişi ve ordumuzun cesaretiyle bu mücadeleyi kazandık. Düşmana ağır zarar vererek hedeflerine ulaşmasını engelledik. Füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitemiz hala güçlü ve operasyonlara hazır. Ateşkesin ilan edildiği son ana kadar saldırılarımızı sürdürdük. Savunma sanayiinde, bilim ve teknoloji alanlarında her zamankinden daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA'larımız operasyonlara hazır

''SAVUNMA GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ''

İran’a yönelik düşmanlığın temelinde dini ve milli değerlere bağlılık ile bilimsel ilerlemenin yattığını söyleyen Hatemi, "Bugün silahlı kuvvetlerimiz ve ordunun dört ana birimi, bilim ve teknoloji alanında daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Savunma gücümüzü artırma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA'larımız operasyonlara hazır

''HALKIMIZ GÜÇLÜ BİR CEVAP VERDİ''

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, "Bir tehdit ihtimalini bile yüzde yüz tehdit olarak değerlendirmeliyiz" sözünü hatırlatan Hatemi, düşmanın asla küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Hatemi, "Düşman, sisteme zarar vermek amacıyla çeşitli komplolar peşindeydi. Ancak halkımız, örnek bir birlik ve beraberlikle bu girişimlere güçlü bir cevap verdi. Milletin, silahlı kuvvetlerle ve yöneticilerle sergilediği dayanışma sahada büyük bir irade ortaya koydu" şeklinde konuştu.

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#İsrail
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#ateşkes
#kara kuvvetleri
#savunma
#Dünya
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