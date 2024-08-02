İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı! İstanbul-Tahran seferleri iptal edildi 

02 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:26

Hamas lideri İsmail Haniye için tüm camilerde cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak

Hamas lideri İsmail Haniye için tüm camilerde cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail ise durumla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

İRAN 'İNTİKAM' DEDİ!

Gelişmeler dünyanın bir numaralı gündemi haline gelirken İran ve Hamas intikam yeminleri etti. İran Dini Lideri Ali Hamaney İsrail'e ‘en ağır karşılığı’ verme sözü verip “İsmail Heniyye'nin İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz” dedi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Tahran-İstanbul seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) İstanbul kalkışlı 4 Tahran seferini, A Jet ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak olan seferlerin iptal etti. Gelen iptal haberleri gecenin ilerleyen saatlerinde bir operasyon olacağına yönelik yorumları artırdı.

Öte yandan Hollandalı havayolu şirketi KLM ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gidiş dönüş tüm seferlerini 26 Ekim'e kadar iptal etti.