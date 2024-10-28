İran'dan İsrail'e sert mesajlar: Acı ve hayal edilemez sonuçları olacak

28 Ekim 2024 11:29 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:42

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'den tehdit geldi. Selami, İsrail'in son saldırganlığının 'acı ve hayal edilemez sonuçları' olacağını söyledi.

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İsrail'in İran​'a saldırısının ardından Tahran yönetiminin ne karşılık vereceği merak edilirken İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'den Tel Aviv​'e tehdit geldi. Selami, İsrail'e yönelik sert mesajlar gönderdi.

İsrail'in saldırısını 'gayrimeşru ve hukuksuz' olduğunu söyleyen Selami, İran'ın ise bu saldırıya kaşı hazırlıklı olduğunu bu sayede İsrail'in hava saldırısının geri püskürtüldüğünü söyledi.

''ACI VE HAYAL EDİLEMEZ' SONUÇLARI OLACAK''

Selami, İsrail'in son saldırısının “Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İslami direnişin büyük cephesinin savaşçılarına karşı savaş alanındaki yanlış hesaplarını ve hüsranını” ortaya koyduğunu savundu.

Selami ayrıca, İsrail'in “saldırgan“ eyleminin İsrail ordusu için kesinlikle “acı ve hayal edilemez sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN 'KARŞILIK' AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti. Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı​ düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.