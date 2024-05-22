İran'dan şoke eden yalanlama: Helikopter enkazını Akıncı değil İran İHA'ları buldu

22 May 2024 11:55 - Güncelleme : 22 May 2024 12:04

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki kişilerin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasının ardından Türkiye imdatlarına yetişti. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

İranlı yetkililer ise BBC Monitoring'e yaptıkları açıklamalarda helikopter enkazının bulunmasında Türkiye'nin AKINCI İHA'sının payı olduğunu reddettiler.

Türk AKINCI İHA'sının görüntüleri

''HELİKOPTER ENKAZINI İRAN İHA'LARI BULDU''

İran Kızılayı Derneği Başkanı Pirhossein Kolivan, enkazın bulunmasında İranlı İHA'ların kullanıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Operasyon tamamen İranlı kurtarma ekipleri tarafından yürütüldü. Dışarıdan yardım almak, dış ülkelerden yardım alındığı yorumları söylentiden ibaret. Sahadaydım. Sevgili (kurtarma ekiplerimiz) bir saniye bile dinlenmeden ve uyumadan çalıştı. Helikopter enkazını gören İHA İran Kızılayı'na aitti.''

Türk AKINCI İHA'sının görüntüleri

Devlete ait IRTV1 kanalı da aynı gün TSİ 19.30'daki yayınında düşen helikopterin enkazını İranlı İHA'ların bulduğunu söyledi. Yayına katılan kanalın Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou, yerel saatle 5.30 sularında İslami Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'ne ait özel bir İHA'nın helikopteri Uzi köyünün güneybatısında tespit ettiğini söyledi.

Türk AKINCI İHA'sının görüntüleri

''TÜRK İHA'SI ENKAZA 10 KM UZAKTAYDI''

Şadlou, operasyonda Türkiye ve Rusya'nın rolü hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:

"Türk İHA'sı, Türkiye'nin isteği ve İranlı yetkililerin kabul etmesiyle kurtarma operasyonu için yardıma geldi. Dahası Rusya da katılmak istedi ve kendi özel kurtarma donanımlarını gönderdiler."

Ermenistan'dan iki İHA ve Moskova'dan özel donanımın Tebriz'e ulaştığını söyleyen Şadlou, "Ancak İran İHA'sının bulduğu helikopterin konumu, Türk Akıncı'nın paylaştığı konumdan 10 km uzaktaydı".

Şadlou, Akıncı'nın helikopterin yerini "tam olarak bulamadığını" söyledi ve Devrim Muhafızları'nın İHA'sının enkazın yerini tespit ettiğini açıkladı.





Türk AKINCI İHA'sının görüntüleri

TÜRKİYE'NİN İHA'SININ BULMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

İranlı reform yanlısı din adamı Rahmatollah Bigdeli, X hesabından, İranlı yetkililerin Akıncı'nın İran'daki bazı stratejik bölgeleri ve "askeri konumları" taramasına izin vermesini eleştirdi ve İran'ı "mahçup ettiklerini" söyledi.

İran'da rejim yanlısı bir kullanıcı ise, X hesabından, İran İHA'ları farklı hava koşullarında gece operasyonlar düzenleyebiliyorken, hangi İran makamının Türkiye'nin İHA gönderme önerisini kabul ettiğini sorguladı. İHA biriminin başındaki İranlı kumandanların bundan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Türk AKINCI İHA'sının görüntüleri

Bazı kullanıcılarsa İran'ın "dünyada İHA sektöründe lider olma" iddialarıyla alay ettiler ve Akıncı'nın başarısının Türkiye'nin İHA satışlarını artırmasına yardım edeceği yorumlarını yaptılar.

AKINCI İHA ENKAZI NASIL BULDU? SELÇUK BAYRAKTAR ANLATTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında AKINCI İHA'nın enkazı nasıl bulduğuna değindi.

Baykar'ın milli İHA'larının geliştirilme sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Bayraktar, İHA'ların Türkiye'nin savunma sanayisinde oynadığı kritik rolü vurguladı.

"AKINCI, ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVE İMZASINI ATTI"

Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi.

Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.