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İran'dan Suriye açıklaması! Yeni hükümete mesaj yolladılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 13:36 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:36
İran&#039;dan Suriye açıklaması! Yeni hükümete mesaj yolladılar

Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası kurulacak yeni hükümet İran'ın radarında. İranlı üst düzey bir yetkili, Suriye'deki muhalif gruplar ile Tahran'ın doğrudan iletişime geçildiğini ve İran’ın kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya açık olduğunu söyledi.

Suriye​'de Beşar Esad​ yönetimi devrildi, gözler İran​'dan gelen açıklamalara çevrildi. Üst düzey bir İranlı yetkili, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İngiliz​ basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İran'dan Suriye açıklaması! Yeni hükümete mesaj yolladılar - 1. Resim

DİYALOĞA AÇIĞIZ

Adı açıklanmayan İranlı yetkili, Suriye'deki muhalif gruplar ile Tahran​'ın doğrudan iletişime geçtiğini ve bunun iki ülke arasında “düşmanca bir yola girilmemesi” amacıyla yapıldığını belirtti. İran’ın Suriye’de kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya açık olduğunu söyleyen yetkili, “Bu adım, ilişkileri devam ettirmek ve bölgedeki gerginliklerin daha da artmasını önlemek için büyük önem taşımaktadır” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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