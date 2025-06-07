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 | Berkay Alptekin

İran’dan Trump’ın yeni seyahat yasağına sert tepki: "Müslümanlara yönelik düşmanlığın göstergesidir"

“Derin bir Düşmanlığın Göstergesi”

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İran’dan Trump’ın yeni seyahat yasağına sert tepki:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 12:56

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD hükümetinin İran vatandaşlarını sadece dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca kararın, uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan ayrımcılık yasağını ve temel insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

“ABD, Uluslararası Sorumluluğunu Yerine Getirmeli”

Açıklamada, yasağın sadece İran değil, 12 ülke vatandaşını etkilediğine dikkat çekilerek, “Yüz milyonlarca insanın sadece milliyeti ya da dini nedeniyle seyahat hakkından mahrum bırakılması, ABD’deki sistematik ırkçılığın ve ayrımcılığın açık bir göstergesidir. Bu durum, insan haklarına ilişkin uluslararası normları ihlal etmekte ve ABD hükümetine uluslararası düzeyde sorumluluk yüklemektedir” denildi. Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarına, ABD’nin tek taraflı ve ayrımcı uygulamalarına karşı açık tutum almaları çağrısında bulundu. Açıklamada, İran’ın da vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacağı belirtildi.

ABD'den 12 Ülkeye Giriş Yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması” başlıklı kararnameyi imzalayarak; İran, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yasağın 9 Haziran’da yürürlüğe gireceği ve bu tarihten önce alınan vizelerin geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

Trump’tan İkinci Seyahat Yasağı

Trump, ilk başkanlık döneminde de çoğunluğu Müslüman ülkeleri hedef alan benzer bir seyahat yasağı getirmiş, bu uygulama uluslararası alanda yoğun tepki çekmişti. Söz konusu yasak, 2021 yılında göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından kaldırılmıştı.

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