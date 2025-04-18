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 | Berkay Alptekin

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi

İran'ın başkenti Tahran'da Ordu Günü'ne özel askeri geçit töreni düzenlendi. Törende askeri geçit töreninde Kara Kuvvetleri'ne ait yerli üretim "Fetih 360" balistik füze ve S-300 hava savunma sistemleri sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise saldırı tehditlerinde bulunan ABD'ye adeta mesaj verdi.

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İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 15:02

İran'ın başkenti Tahran'da Ordu Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi

Törende kara, hava ve deniz kuvvetlerinin çeşitli silahlı ve silahsız insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ile zırhlı askeri araçlar yer aldı. Ayrıca Kara Kuvvetleri'ne ait yerli üretim "Fetih 360" balistik füze sistemi ile Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemleri sergilendi.

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi

TEHDİTLER SAVURAN ABD'YE MESAJ

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel düzeyde caydırıcılık sağladığını belirterek, "Askerlerimizin varlığı sayesinde bölgede güçlü bir şekilde kendimizi ifade edebiliyor, iletişim kurabiliyor ve barış ile huzurun sağlanmasında etkili olabiliyoruz" dedi.

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi

Pezeşkiyan, ordunun ülke savunmasındaki önemine de dikkat çekerek, "Eğer bu kahramanlar olmasaydı düşman ülkemizi işgal etmeye ve İslam Devrimi'ni ortadan kaldırmaya çalışacaktı. Ancak ordunun kararlı varlığı, onların uykusunu kaçırdı. Bu nedenle düşmanın bu yapıya sızması asla kolay olmayacak" dedi.

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi

''GÜÇLÜ BİR SAVUNMAYA SAHİBİZ''

Pezeşkiyan, İran ordusunun İslam Devrimi'nin başlarında yabancı ülkelere bağımlı olduğunu ancak günümüzde güçlü bir savunma sanayine sahip olduklarını belirterek, "En basit savunma aracı için bile düşmanlardan yardım istemek zorunda kalıyorduk. Ama bugün güçlü ordumuzun hava, kara ve deniz alanlarında savunma için gereken tüm teçhizatı kendi imkanlarıyla üretme gücüne sahip olduğunu gururla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
İran Ordu Günü'nde adeta gövde gösterisi yaptı! Tehditler savuran ABD'ye de mesajını verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran arasındaki ilk müzakerenin ardından Beyaz Saray ne açıklama yaptı?
Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff'un, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. "Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti." ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.
ETİKETLER
#iran
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#Fetih 360
#S-300
#Dünya
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