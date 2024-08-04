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İran'ı '120 Gün Fırtınaları' vurdu! Binden fazla kişi hastanelik oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:40
İran&#039;ı &#039;120 Gün Fırtınaları&#039; vurdu! Binden fazla kişi hastanelik oldu

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletlerini '120 Gün Fırtınaları' vurdu. Kum fırtınasına neden olan fırtınalar nedeniyle 1362 kişi hastanelik oldu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletlerini kum fırtınası vurdu. Fırtınadan Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan şehirleri etkilendi.

İran'ı '120 Gün Fırtınaları' vurdu! Binden fazla kişi hastanelik oldu - 1. Resim

BİN 300'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir milyondan fazla kişinin hayatını olumsuz etkileyen fırtınalar, 5 günde en az 1362 kişiyi hastanelik etti. 

İran'ı '120 Gün Fırtınaları' vurdu! Binden fazla kişi hastanelik oldu - 2. Resim

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA NEDEN OLDU

Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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