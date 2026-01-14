Menü Kapat
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Ocak 14, 2026 11:45
1
İran’ın askeri gücü

İran, son günlerde yaşanan protestolar nedeniyle gündemden düşmüyor. Bir yandan ülkedeki iç karışıklık, diğer yandan ABD Başkanı Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi getireceğine ilişkin açıklamalar gözleri bir kez daha İran’ın askeri gücüne çevirdi. Tanktan savaş gemilerine, uçaklardan hava savunma sistemlerine kadar birçok alanda gücünü kanıtlayan İran, Ortadoğu’nun en güçlü orduları arasında yer aldı…

2
İran askeri

Uzun yıllar boyunca ABD ambargosu ile karşı karşıya kalan İran, tüm çevresel baskılara rağmen ordusunu güçlendirmeye devam etti. Yer altındaki üretim tesislerinde geliştirdiği sistemlerle dünyaya kafa tutan ülke son günlerde yaşanan protestolarla yeniden küresel platformlarda en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte tüm dünyanın gelişmeleri merakla izlediği İran’ın askeri gücü ve Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesindeki yeri…

3
devrim muhafızları

İRAN’IN PERSONEL GÜCÜ

Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 610.000 - 650.000 (Dünya genelinde ilk 15'te).

Yedek Asker: 350.000 civarı.

4
askeri uçak

İRAN’IN HAVA GÜCÜ

İran'ın hava kuvvetleri, ambargolar nedeniyle büyük ölçüde 1979 öncesi ABD uçakları ve Sovyet/Çin modellerinden oluşur. Ancak son yıllarda Rusya'dan Su-35 alımı gibi modernleşme adımları gündemdedir.

Toplam Uçak: 550 - 640

Saldırı Uçakları: 160+

Avcı / Önleme: 150 - 180

Nakliye Uçakları: 100+

Helikopterler: 400+

5
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İRAN’IN KARA GÜCÜ

Tanklar: Yaklaşık 2.000 (T-72S, yerli Zülfikar ve Karrar tankları).

Zırhlı Araçlar: 4.300+ adet.

Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR): 1.900+

Kundağı Motorlu ve Çekili Topçu: Toplamda 2.700'den fazla parça.

6
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İRAN’IN DENİZ GÜCÜ

İran'ın büyük uçak gemileri veya destroyerleri azdır; ancak Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek çok sayıda küçük, hızlı botu ve denizaltısı vardır.

Toplam Donanma Varlığı: Yaklaşık 100 - 400 (Botlar dahil edildiğinde sayı artar).

Fırkateyn / Korvet: 10 - 15 adet.

Denizaltılar: 19 - 33 adet (Özellikle sığ sularda etkili Ghadir sınıfı mini denizaltılar).

Sahil Güvenlik ve Hızlı Hücum Botları: 200+ adet (Füze donanımlı küçük tekneler).

7
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İRAN’IN FÜZE PROGRAMI

Kuzey Kore ve Rus Teknolojisi Temelli: Şehab, Fatih, Zülfikar ve Hayber Şekan füzeleri.

Menzil: 2.000 - 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'ya ulaşma kapasitesi).

Hava Savunma: Rus S-300 sistemleri ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olduğu iddia ediliyor).

8
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

Ülkelerin askeri kapasitesini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, Ortadoğu’nun en güçlü ordularını açıkladı. Bu kapsamda İran ve Türkiye’nin bölgedeki stratejik gücünü gözler önüne seren sıralama da günün en çok dikkat çeken konuları arasına girdi. İşte Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesi…

9
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

15 NUMARA LÜBNAN

10
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

14 NUMARA YEMEN

11
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

13 NUMARA UMMAN

12
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

12 NUMARA BAHREYN

13
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

11 NUMARA KUVEYT

14
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

10 NUMARA ÜRDÜN

15
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

9 NUMARA KATAR

16
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

8 NUMARA SURİYE

17
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

7 NUMARA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

18
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

6 NUMARA IRAK

19
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

5 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

20
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

4 NUMARA MISIR

21
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

3 NUMARA İRAN

22
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

2 NUMARA İSRAİL

23
İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

1 NUMARA TÜRKİYE

