İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İran, son günlerde yaşanan protestolar nedeniyle gündemden düşmüyor. Bir yandan ülkedeki iç karışıklık, diğer yandan ABD Başkanı Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi getireceğine ilişkin açıklamalar gözleri bir kez daha İran’ın askeri gücüne çevirdi. Tanktan savaş gemilerine, uçaklardan hava savunma sistemlerine kadar birçok alanda gücünü kanıtlayan İran, Ortadoğu’nun en güçlü orduları arasında yer aldı…