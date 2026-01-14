İran’ın askeri gücü ortaya çıktı! Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesinde İran ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Kategoriler
İran, son günlerde yaşanan protestolar nedeniyle gündemden düşmüyor. Bir yandan ülkedeki iç karışıklık, diğer yandan ABD Başkanı Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi getireceğine ilişkin açıklamalar gözleri bir kez daha İran’ın askeri gücüne çevirdi. Tanktan savaş gemilerine, uçaklardan hava savunma sistemlerine kadar birçok alanda gücünü kanıtlayan İran, Ortadoğu’nun en güçlü orduları arasında yer aldı…
Uzun yıllar boyunca ABD ambargosu ile karşı karşıya kalan İran, tüm çevresel baskılara rağmen ordusunu güçlendirmeye devam etti. Yer altındaki üretim tesislerinde geliştirdiği sistemlerle dünyaya kafa tutan ülke son günlerde yaşanan protestolarla yeniden küresel platformlarda en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte tüm dünyanın gelişmeleri merakla izlediği İran’ın askeri gücü ve Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesindeki yeri…
Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 610.000 - 650.000 (Dünya genelinde ilk 15'te).
Yedek Asker: 350.000 civarı.
İran'ın hava kuvvetleri, ambargolar nedeniyle büyük ölçüde 1979 öncesi ABD uçakları ve Sovyet/Çin modellerinden oluşur. Ancak son yıllarda Rusya'dan Su-35 alımı gibi modernleşme adımları gündemdedir.
Toplam Uçak: 550 - 640
Saldırı Uçakları: 160+
Avcı / Önleme: 150 - 180
Nakliye Uçakları: 100+
Helikopterler: 400+
Tanklar: Yaklaşık 2.000 (T-72S, yerli Zülfikar ve Karrar tankları).
Zırhlı Araçlar: 4.300+ adet.
Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR): 1.900+
Kundağı Motorlu ve Çekili Topçu: Toplamda 2.700'den fazla parça.
İran'ın büyük uçak gemileri veya destroyerleri azdır; ancak Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek çok sayıda küçük, hızlı botu ve denizaltısı vardır.
Toplam Donanma Varlığı: Yaklaşık 100 - 400 (Botlar dahil edildiğinde sayı artar).
Fırkateyn / Korvet: 10 - 15 adet.
Denizaltılar: 19 - 33 adet (Özellikle sığ sularda etkili Ghadir sınıfı mini denizaltılar).
Sahil Güvenlik ve Hızlı Hücum Botları: 200+ adet (Füze donanımlı küçük tekneler).
Kuzey Kore ve Rus Teknolojisi Temelli: Şehab, Fatih, Zülfikar ve Hayber Şekan füzeleri.
Menzil: 2.000 - 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'ya ulaşma kapasitesi).
Hava Savunma: Rus S-300 sistemleri ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olduğu iddia ediliyor).
Ülkelerin askeri kapasitesini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, Ortadoğu’nun en güçlü ordularını açıkladı. Bu kapsamda İran ve Türkiye’nin bölgedeki stratejik gücünü gözler önüne seren sıralama da günün en çok dikkat çeken konuları arasına girdi. İşte Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesi…
15 NUMARA LÜBNAN
14 NUMARA YEMEN
13 NUMARA UMMAN
12 NUMARA BAHREYN
11 NUMARA KUVEYT
10 NUMARA ÜRDÜN
9 NUMARA KATAR
8 NUMARA SURİYE
7 NUMARA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
6 NUMARA IRAK
5 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
4 NUMARA MISIR
3 NUMARA İRAN
2 NUMARA İSRAİL
1 NUMARA TÜRKİYE