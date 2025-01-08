İran'ın başkenti değişiyor! Hükümet sözcüsü resmen duyurdu

08 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:46

İran başkent Tahran'ın yetersizliği nedeniyle ülkenin başka bir bölgeye taşınması için kollar sıvandı. Hükümet sözcüsü, ilk kez bölge ismi verdi.

İran'da gündem başkent değişikliği. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani dönem dönem gündeme gelen ülkeye yeni bir başkent seçilmesi tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracak açıklamalarda bulundu. Sözcü, taşınmanın gerekliliğine işaret ederken yeni başkent için bölge ismi de verdi.

TAHRAN​ ARTIK YETMİYOR

Başkentin değişilmesinin yeni bir konu olmadığını ifade eden Muhacerani, Tahran'ın hızlı artan nüfusu ve çevre sorunları nedeniyle temel alt yapı hizmetlerinde yetersiz kalmaya başladığını belirtti. Başkentin değiştirilmesine ilişkin iki ayrı heyet oluşturulduğunu belirten Muhacerani, “Bir heyetimiz Tahran’daki mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor. Diğer heyetimiz ise deniz ticareti üzerine çalışmalar yapmakta" dedi.

GÖZDE ŞEHİR MEKRAN

Bu anlamda ülkenin güneyindeki Mekran'ın stratejik konumda olan bir bölge olduğunu ifade eden Sözcü, "Tüm önde gelen akademisyenler, sosyologlar, mühendisler ve alanında uzman isimlerden bu konuda yardım ve iş birliği talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKENT KÖRFEZ KIYISINDA

Mekran, İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı bir kıyı bölgesinde yer alıyor. Umman Denizi ve Basra Körfezi'ne açılan Mekran, aynı zamanda İran’dan geçen güney-kuzey koridorunun önemli bir limanı sayılan Çabahar limanına da ev sahipliği yapıyor.

PEZEŞKİYAN TALİMAT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz temmuz ayında göreve başlayan İran​ Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin Tahran’dan taşınması gerektiğini belirtmiş ve bu doğrultuda yardımcısı Muhammed Rıza Arif’e talimat verdiğini açıklamıştı.

İLK ÖNERİ AHMEDİNEJAD'DAN GELMİŞTİ

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran, 1788 yılından bu yana İran’ın başkenti olarak ülkenin yönetim merkezi konumunda. Ancak hızla artan nüfus ve büyüklük, Tahran’da altyapı sorunlarını ve çevresel zorlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliliği, su kıtlığı gibi problemler, başkentin taşınması gibi alternatif çözümleri gündeme getiriyor.

Başkentin taşınması önerisi, ilk olarak 2005-2013 yılları arasında Mahmud Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde gündeme gelmişti.