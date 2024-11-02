İran'ın dini lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e gözdağı: Sert bir cevap vereceğiz

02 Kasım 2024 21:32 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 21:35

İsrail'in İran'a geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırıya ilişkin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. ABD ve İsrail'e sert bir cevap vereceklerini belirten Hamaney, karşı saldırı için tarih vermedi.

İsrail yine sivilleri vurdu! 84 ölü, onlarca yaralı var

İsrail yine sivilleri vurdu! 84 ölü, onlarca yaralı var

İran’ın dini lideri Hamaney, 1979’da Tahran’daki ABD Büyükelçiliği baskınıyla patlak veren rehine krizinin 45. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere hitap etti.

Dikkat çeken konuşma İran​ ve İsrail arasında gerçekleşen karşılıklı füze saldırılarının ardından geldi. Geçen hafta İsrail’in İran’a yönelik saldırısında dört İran askerinin hayatını kaybetmiş ve buna karşılık, İran Ekim ayının başında İsrail’e çok sayıda füze fırlatmıştı.

"ABD VE İSRAİL'E CEVAP VERECEĞİZ"

İran’ın füze saldırıları, Hizbullah ve Hamas liderlerinin öldürülmesine cevap olarak yapılmıştı.

Hamaney, “İran’ın düşmanlarının” İran’a, İran halkına ve “direniş eksenine” karşı eylemlerinin ağır bir karşılık bulacağını ifade etti.

"ASKERİ OLARAK HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hamaney, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Elbette, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşmeye yönelik genel hareketi kesinlikle hiçbir şekilde başarısız olmayacaktır. Bundan emin olun. Küstahlığa karşı koymak için, askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve yetkililer de şu anda bunları yapmakla meşgul."