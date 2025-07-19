Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın paniği

İran'ın en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın paniği
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:43

’ın Abadan kentinde bulunan Abadan Petrol Rafinerisi’nde çıktı. Ülkenin en büyük rafinerilerinden biri olan tesisteki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, üretimde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
İran’ın güneybatısındaki Abadan kentinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı.

YANGIN KONTROL EDİLDİ

Abadan Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Yangın sonrası itfaiye ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilerek alevlerin söndürülmesi için çalışmalara başladı. Yangın şu anda kontrol altında olup rafineride kesintisiz şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Yangının çıkış nedenine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

RAFİNERİNİN ÖNEMİ

Abadan Petrol Rafinerisi, İran ve Orta Doğu’nun en eski ve en büyük rafinerileri arasında yer alıyor. 20’nci yüzyılın başlarında faaliyete geçen tesis, İran’ın enerji altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Yıllar içinde yapılan kapsamlı modernizasyon ve geliştirme çalışmalarıyla kapasitesi artırılan rafineri, yalnızca İran için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir rafinaj merkezi konumuna gelmiş durumda. Tesiste benzin, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve çeşitli diğer petrol ürünleri üretiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde petrol sahasına İHA'lı saldırı düzenlendi!
ETİKETLER
#yangın
#iran
#üretim
#Abadan
#Petrol Rafinerisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.