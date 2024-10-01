İran'ın füzelerinden kaçan İsrailliler sığınaklara akın etti! Çığlıklar, ağlamalar, ilahiler, sinir krizleri...

01 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:31

İran'ın İsrail'e başlattığı füze saldırısı İsrail'de büyük endişeye yol açtı. Yağmur gibi yağan füzelerden kaçan İsrailliler sığınaklara akın etti. İsraillilerin sığınaktaki korku ve endişe halleri dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik füze saldırısı​ başlattı. İran akşam saatlerinde başlattığı saldırı ile İsrail'e binlerce füze fırlattı. Geceyi gündüze çeviren füzeler İsrail'de büyük paniğe neden oldu.

SIĞINAKTA AĞLAMA KRİZİNE GİRDİLER

Yağmur gibi yağan füzelerden kaçmak isteyen İsrailliler sığınaklara akın etti. Sığınakları dolduran binlerce kişinin panik​ halleri dikkat çekti. Yaşadığı korku ile ağlama krizine giren kadının görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

SIĞINAKTA İLAHİ SÖYLEDİLER

Başka bir görüntü de ise İsraillilerin topluca ilahi söyledikler görüldü.