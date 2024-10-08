İran'ın gövde gösterisi: İsrail'i vurduğu füzeleri böyle sergiledi

08 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:16

İran, İsrail'i hedef aldığı füze ve insansız hava araçlarını (İHA) sergiledi. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı düzenleyen Tahran yönetimi adeta gövde gösterisi yaptı.

İsrail'in Lübnan​'a kara harekatı düzenlemesine karşılık İran​, İsrail'i füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. İsrail, İran'a karşı nasıl bir misilleme saldırısı gerçekleştireceğini düşünürken Tahran yönetimi bir de gövde gösterisi yaptı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullandığı füze​ ve insansız hava araçları sergilendi.

1400 KM MENZİLLİ FETTAH FÜZELERİ

Başkent Tahran’daki fuarda “Gerçek Vaad 1” ve “Gerçek Vaad 2” operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı.

1900 KM MENZİLLİ SİCCİL BALİSTİK FÜZESİ

İsrail’in muhtemel bir saldırısına karşı İran’ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli Hürremşehr balistik füzesi ve bin 900 km menzilli Siccil balistik füzesi de sergilendi.

RUSYA'YA VERİLEN İHA​'LAR DA SERGİDEYDİ

Fuarda, İran’ın Rusya’ya, Ukrayna Savaşı için verdiği iddia edilen Shaded 136, 131 ve 139 tipi SİHA/İHA'lar sergilenirken ABD'den ele geçirilen RQ-170, MQ-1 ve RQ-4 Global Hawks insansız hava araçları da fuarda yer aldı.