İran'ın İsrail'e cehennemi andıran saldırılarında Trump yine Biden'ı suçladı: ABD'de liderlik eksikliği var

01 Ekim 2024 22:03 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:07

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İran'ın, İsrail'e yönelik füze saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, yine ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayarak, eğer kendisi başkanlık koltuğunda olsaydı asla böyle bir saldırının olmayacağını, ABD'de liderlik eksikliği olduğunu söyledi.

İran'dan İsrail'e 10 dakika arayla füze yağdırdı: Birçok şehirden böyle görüntülendi!

İran'dan İsrail'e 10 dakika arayla füze yağdırdı: Birçok şehirden böyle görüntülendi!

İsrail'in Lübnan​'a düzenlediği kara harekatının ardından İran​ da İsrail'e balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ı Hamas​ lideri İsmail Haniye​'nin öldürülmesinin ardından saldırı yapmaması için durduran ABD'nin çabaları boşa çıktı. ABD'nin İran'ı durduramaması üzerine Donald Trump, kendisinin başkanlığında böyle bir saldırının gerçekleşemeyeceğini söyledi.

''DÜNYA '3. DÜNYA SAVAŞI'NIN EŞİĞİNDE''

Trump, kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsederek, "Başkan Trump döneminde Ortadoğu'da hiçbir savaşımız olmadı" dedi. Beyaz Saray'da başkanlık koltuğunda oturuyor olsaydı dünyanın ''Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde'' olmayacağını ifade etti. ABD'de liderlik eksikliği olduğunu söyleyen Trump, İsrail'e yönelik saldırıyı kınadı.

İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarına kara saldırıları da eklendi. İsrail, Kuzey Okları adı altında başlattığı kara harekatıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırılar başlattı. İran ise misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtildi.

Saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanlığı, füze sayısını 180 olarak açıklarken İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.