İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler KKTC'den görüldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Ekim 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:02
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Akşam saatlerinde başlayan saldırıda İsrail semalarına binlerce füze fırlatıldı. Füzeler KKTC'den de görüldü.
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e füze saldırısı başlattı. Akşam saatlerinde başlayan saldırıda İran, İsrail'e sayısız füze fırlattı. Geceyi gündüze çeviren füzeler Gazimağusa, İskele ve Karpaz semalarında net bir şekilde görüldü.
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Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.
KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Kaynak: Tgrthaber.com