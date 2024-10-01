Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İran'ın İsrail'e fırlattığı füzenin düşme anı araç kamerasında!

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzenin düşme anı araç kamerasında!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:45

İran İsrail'e resmen savaş ilan etti. Dünya gündemine oturan saldırıda İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birinin düşme anı ise kameraya yansıdı.

İran​ İsrail’e hava harekatı​ başlattı. Akşam saatlerinde başlayan füze saldırısı​ dünya gündemine oturdu. 

FÜZENİN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden birinin düştüğü an araç kamerasına yakalandı. Görüntülerde, füze saldırısı sırasında seyir halinde olan bir aracın yakınına füze düşüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
iranİsrailfüze saldırısıhava harekatı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...