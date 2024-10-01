İran'ın İsrail'e fırlattığı füzenin düşme anı araç kamerasında!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:45
İran İsrail'e resmen savaş ilan etti. Dünya gündemine oturan saldırıda İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birinin düşme anı ise kameraya yansıdı.
İran İsrail’e hava harekatı başlattı. Akşam saatlerinde başlayan füze saldırısı dünya gündemine oturdu.
FÜZENİN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerden birinin düştüğü an araç kamerasına yakalandı. Görüntülerde, füze saldırısı sırasında seyir halinde olan bir aracın yakınına füze düşüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı